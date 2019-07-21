В Днепре возле избирательного участка продавали печенье по 5 копеек, - ОПОРА
21 июля, 2019, 15:15
Наблюдатели гражданской сети ОПОРА обнаружили неподалеку от избирательного участка №121134 в городе Днепр палатку, в которой продавали печенье по цене 5 копеек и наливали воду
Как сообщают наблюдатели сети ОПОРА, в то время неизвестные активисты уже вызвали по этому факту полицию, которая начала составления акта о незаконной торговле.
Вместе с тем, в 200 метрах от места происшествия была обнаружена еще одна палатка с дешевым печеньем.
- Напомним, на Днепропетровщине по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей.
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