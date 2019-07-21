В Днепре возле избирательного участка продавали печенье по 5 копеек, - ОПОРА

21 июля, 2019, 15:15

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА обнаружили неподалеку от избирательного участка №121134 в городе Днепр палатку, в которой продавали печенье по цене 5 копеек и наливали воду

Как сообщают наблюдатели сети ОПОРА, в то время неизвестные активисты уже вызвали по этому факту полицию, которая начала составления акта о незаконной торговле.

Вместе с тем, в 200 метрах от места происшествия была обнаружена еще одна палатка с дешевым печеньем.