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Espreso.tvОбществоВ Днепре возле избирательного участка продавали печенье по 5 копеек, - ОПОРА

В Днепре возле избирательного участка продавали печенье по 5 копеек, - ОПОРА


фото: REUTERS
Наблюдатели гражданской сети ОПОРА обнаружили неподалеку от избирательного участка №121134 в городе Днепр палатку, в которой продавали печенье по цене 5 копеек и наливали воду

Как сообщают наблюдатели сети ОПОРА, в то время неизвестные активисты уже вызвали по этому факту полицию, которая начала составления акта о незаконной торговле.

Вместе с тем, в 200 метрах от места происшествия была обнаружена еще одна палатка с дешевым печеньем.

 
 
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