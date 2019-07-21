Украинцы в Мексике начали голосование на выборах в Раду
21 июля, 2019, 19:03
Украинцы в Мексике начали голосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду
Об этом сообщает посольство Украины в Мехико в Twitter.
"Зарубежный избирательный участок 900054 в помещении посольства Украины в Мексике начал свою работу. Приглашаем Вас воспользоваться своим избирательным правом и принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Заграничный избирательный участок 900054 в помещении Посольства Украины в Мексике начал свою работу. Приглашаем Вас воспользоваться своим избирательным правом и принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины! # electionsUkraine2019 # вибори2019 pic.twitter.com/AJobfrSlfE- UKR Embassy in MEX (@UKRinMEX) 21 июля 2019
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