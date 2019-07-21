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Espreso.tvОбществоУкраинцы в Мексике начали голосование на выборах в Раду

Украинцы в Мексике начали голосование на выборах в Раду

Украинцы в Мексике начали голосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает посольство Украины в Мехико в Twitter.

"Зарубежный избирательный участок 900054 в помещении посольства Украины в Мексике начал свою работу. Приглашаем Вас воспользоваться своим избирательным правом и принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

 

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