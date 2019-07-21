Синоптик предупредила украинцев о циклоне

21 июля, 2019, 21:41

22 июля атмосферный фронт придет в Украину

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Фронт будет выполнять пожелания циклона по имени Theo, который примостился возле скандинавского хвостика, на самом севере Норвегии. Циклон - Бог весть где, а фронт придет к нам создавать условия атмосферной нестабильности. Так бывает в природе, кто-то издалека диктует свои условия, однако климатическая территория - это стабильно и всегда, а циклоны с фронтами быстро проходят ", - написала она.

Атмосферный фронт в понедельник принесет в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться.

Фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток, поэтому завтра вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины.

На Востоке и в на большинстве территории Юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем +25 + 30, на Западе + 23 + 28, на Юге и Востоке плюс большинство центральных областей ожидается + 28 + 33 градуса.

Однако на крайнем севере уже подует грядущее похолодание, в северных районах Черниговщины и Киевщины завтра + 23 + 25 градусов.

В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью + 15 + 19 градусов, завтра днем +25 +27 градусов.