Становится тревожно за будущее страны, - Гриценко о неудаче "Гражданской позиции" на выборах

21 июля, 2019, 22:00

Об этом Гриценко написал в facebook.

"Если действительно в стране людей наших жизненных принципов и ценностей лишь 1% - то становится тревожно. Не за наше будущее в политике (без политики можно жить гораздо спокойнее и успешнее) - становится тревожно за будущее нашей страны. Впрочем, свой выбор люди сделали - теперь страна получит новый парламент и новое правительство ", - написал Гриценко.

В то же время лидер партии "Гражданская позиция" отметил, что внеочередные выборы в Верховную Раду прошли без катаклизмов и масштабных нарушений.

"Выборы прошли без катаклизмов и масштабных нарушений - и это хорошо. Считаю, что ключевым фактором сейчас должна стать ответственность. Ответственность тех, кого люди делегировали во власть - и ответственность людей за их выбор", - подчеркнул Гриценко.