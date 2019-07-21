Становится тревожно за будущее страны, - Гриценко о неудаче "Гражданской позиции" на выборах
Об этом Гриценко написал в facebook.
"Если действительно в стране людей наших жизненных принципов и ценностей лишь 1% - то становится тревожно. Не за наше будущее в политике (без политики можно жить гораздо спокойнее и успешнее) - становится тревожно за будущее нашей страны. Впрочем, свой выбор люди сделали - теперь страна получит новый парламент и новое правительство ", - написал Гриценко.
В то же время лидер партии "Гражданская позиция" отметил, что внеочередные выборы в Верховную Раду прошли без катаклизмов и масштабных нарушений.
"Выборы прошли без катаклизмов и масштабных нарушений - и это хорошо. Считаю, что ключевым фактором сейчас должна стать ответственность. Ответственность тех, кого люди делегировали во власть - и ответственность людей за их выбор", - подчеркнул Гриценко.
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 18:00: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
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