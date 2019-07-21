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Espreso.tvОбществоСБУ заявляет, что не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", которым сбит самолет рейса МН-17

СБУ заявляет, что не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", которым сбит самолет рейса МН-17


фото: investigator.org.ua
В Службе безопасности Украины заявили, что не задерживали водителя трейлера, который осуществлял перевозку российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Boeing 777 рейса MH-17

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ведомстве напомнили, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг по расследованию факта сбивания пассажирского самолета рейса МН-17.

"После заката отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который осуществлял перевозку ЗРК" Бук "17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации" ДНР ", причастного к незаконному захвату в Донецке в июля 2014 года трейлера. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук", территориями Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольными украинской власти, из которого был сбит Boeing-777 рейса МН-17 ", - говорится в сообщении.

  • В конце июня агенты украинских спецслужб провели блестящую операцию по похищению экс-начальника бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимира Цемаха по его месту жительства в ОРДО и беспрепятственной перевозки в Киев.
  • 28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца .
  • 17 июля во медиа появилось сообщение и о якобы задержании СБУ водителя-перевозчика российского "Бука". В то же время, его личные данные не раскрывались.
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