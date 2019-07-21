СБУ заявляет, что не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", которым сбит самолет рейса МН-17

21 июля, 2019, 08:16

В Службе безопасности Украины заявили, что не задерживали водителя трейлера, который осуществлял перевозку российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Boeing 777 рейса MH-17

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ведомстве напомнили, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг по расследованию факта сбивания пассажирского самолета рейса МН-17.

"После заката отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который осуществлял перевозку ЗРК" Бук "17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации" ДНР ", причастного к незаконному захвату в Донецке в июля 2014 года трейлера. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук", территориями Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольными украинской власти, из которого был сбит Boeing-777 рейса МН-17 ", - говорится в сообщении.