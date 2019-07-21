Российские СМИ раскручивали пропаганду в "день тишины" в пользу "Оппозиционной платформы - За жизнь", - Аваков

21 июля, 2019, 17:29

В МВД заявили, что российские провокации не прекращаются ни во время президентской, ни во время парламентской избирательной кампании

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

21 июля министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с иностранными наблюдателями и дипломатами. На заседании присутствовали Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине, Ллойд Аксуорти, глава Канадской миссии наблюдения, Евгений Чолий, президент ВКУ, Хьюг Мингарелли, глава Представительства ЕС в Украине и другие.

"Результаты нарушений предыдущих выборов президента являются предметом нашего внимания. Следователи Нацполиции расследуют 155 уголовных производств, на сегодня - 47 производств направлены в суд. Сообщено о подозрении в 51 случае, в 37 делах следствие продолжается. Ярким примером является отстранение от работы мэра Василькова. Он обоснованно подозревается в скупке голосов в пользу одного из кандидатов в президенты ", - сказал Арсен Аваков.

Министр заявил, что для реагирования на возможные нарушения МВД создало свой инструментарий.

"Вместе с представителями сети "Опора" мы разработали четкие алгоритмы действий полицейских при обнаружении тех или иных нарушений. Мы разработали систему "Выборы 2019", она работала во время президентских выборов и работает сейчас. Полностью открытая система регистрации каждого нарушения, которая есть, по статьям, в разрезе регионов. Мы можем наблюдать в режиме онлайн за результатами расследований. Также у нас работает оперативный штаб, в который вошли все ЦОИВ МВД", - заявил Арсен Аваков.

Президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заявил, что правоохранительные органы Украины успешно обеспечили избирательный процесс, несмотря на продолжение гибридной агрессии России против Украины.

"Во время президентских выборов наша команда была представлена 122 наблюдателями, которые делали медиа мониторинг для 30 стран мира, на 20 языках и зафиксировали попытки дезинформировать западный мир об избирательном процессе в Украине, а также пытались очернить каждого из кандидатов. В своем отчете мы еще раз подчеркиваем , что Российская Федерация пыталась сорвать процесс выборов во время президентской кампании в Украине", - заявил Евгений Чолий.

Арсен Аваков ответил, что российские провокации не прекращаются ни во время президентской, ни во время парламентской избирательной кампании.

"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины". Интересно, что это работает в пользу кандидатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников взорвалось на мине. Двое погибли. В отличие от президентской кампании, во время парламентской мы не фиксировали серьезных кибератак. Мы постоянно сотрудничаем с британскими, канадскими и американскими и европейскими коллегами, а также с офисами Facebook, Google, Twitter ", - отметил Арсен Аваков.

Евгений Чолий также призвал украинских правоохранителей делиться приобретенным опытом со странами, которые также борются с российскими гибридными атаками.