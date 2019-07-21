Разумков обещает реализовать все, что было обещано весной

21 июля, 2019, 20:19

Глава партии "Слуга народа" надеется воплотить заявленные перед президентскими выборами обещания

Об этом Дмитрий Разумков сказал в штабе, передает Еспресо.TV.

Он поблагодарил всех, кто поддержал их политсилу, а также всем, кто им помогал.

"Я очень надеюсь, что мы в короткие сроки сможем начать все то, что было обещано весной. Слаженной командой мы придем в Верховную Раду, консолидируем все усилия и начнем реализовывать все задачи, которые, в первую очередь, перед президентом государства поставило украинское общество" , - подчеркнул он.