Разумков обещает реализовать все, что было обещано весной
21 июля, 2019, 20:19
Глава партии "Слуга народа" надеется воплотить заявленные перед президентскими выборами обещания
Об этом Дмитрий Разумков сказал в штабе, передает Еспресо.TV.
Он поблагодарил всех, кто поддержал их политсилу, а также всем, кто им помогал.
"Я очень надеюсь, что мы в короткие сроки сможем начать все то, что было обещано весной. Слаженной командой мы придем в Верховную Раду, консолидируем все усилия и начнем реализовывать все задачи, которые, в первую очередь, перед президентом государства поставило украинское общество" , - подчеркнул он.
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