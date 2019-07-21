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Espreso.tvОбществоРазумков обещает реализовать все, что было обещано весной

Разумков обещает реализовать все, что было обещано весной

Глава партии "Слуга народа" надеется воплотить заявленные перед президентскими выборами обещания

Об этом Дмитрий Разумков сказал в штабе, передает Еспресо.TV.

Он поблагодарил всех, кто поддержал их политсилу, а также всем, кто им помогал.

"Я очень надеюсь, что мы в короткие сроки сможем начать все то, что было обещано весной. Слаженной командой мы придем в Верховную Раду, консолидируем все усилия и начнем реализовывать все задачи, которые, в первую очередь, перед президентом государства поставило украинское общество" , - подчеркнул он.

 

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