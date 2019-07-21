Посольство Туркменистана в РФ опровергло слухи о смерти Бердымухамедова
21 июля, 2019, 19:30
Представитель посольства Туркменистана в России назвал фейком сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова
Об этом сообщают российские СМИ.
"Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказали в посольстве.
- Ранее сообщалось, что туркменская оппозиция сообщила, что 20 июля умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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