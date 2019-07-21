//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПосольство Туркменистана в РФ опровергло слухи о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в РФ опровергло слухи о смерти Бердымухамедова

Представитель посольства Туркменистана в России назвал фейком сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова

Об этом сообщают российские СМИ.

"Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказали в посольстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать