//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко рассказал, кто станет союзником "ЕС" в новой Раде

Порошенко рассказал, кто станет союзником "ЕС" в новой Раде


фото: Reuters
Бывший президент Петр Порошенко заявил, что будет поддерживать всех, кто поддерживает движение Украины в ЕС и НАТО

Об этом он сказал после голосования на избирательном участке в Киеве, пишет " Украинская правда".

Бывший президент Петр Порошенко заявляет, что союзниками "Европейской солидарности" в новом парламенте могут стать все, кто поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Я проголосовал за ЕС, я проголосовал за НАТО, я проголосовал за европейской и евроатлантической Украине", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что в первую очередь будет поддерживать "Украина и украинский народ", а также всех, "кто поддержит движение страны в ЕС и НАТО".

Относительно того, с кем "Европейская солидарность будет объединяться в Верховной Раде, Порошенко отметил, что сначала нужно увидеть результаты выборов.

"Все, кто будут стоять на европейской и евроатлантической позиции, могут стать союзниками "Европейской солидарности". Все, кто будут не только пятой колонной Путина, которым мы будем давать отпор, а кто, прикрываясь сине-желтым флагом, будут исповедовать принципы пятой колонны, точно не с нами. Единственный, кто их может остановить - фантастическая наша команда ", - добавил он.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать