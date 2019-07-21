Порошенко рассказал, кто станет союзником "ЕС" в новой Раде

21 июля, 2019, 16:46

Об этом он сказал после голосования на избирательном участке в Киеве, пишет " Украинская правда".

Бывший президент Петр Порошенко заявляет, что союзниками "Европейской солидарности" в новом парламенте могут стать все, кто поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Я проголосовал за ЕС, я проголосовал за НАТО, я проголосовал за европейской и евроатлантической Украине", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что в первую очередь будет поддерживать "Украина и украинский народ", а также всех, "кто поддержит движение страны в ЕС и НАТО".

Относительно того, с кем "Европейская солидарность будет объединяться в Верховной Раде, Порошенко отметил, что сначала нужно увидеть результаты выборов.

"Все, кто будут стоять на европейской и евроатлантической позиции, могут стать союзниками "Европейской солидарности". Все, кто будут не только пятой колонной Путина, которым мы будем давать отпор, а кто, прикрываясь сине-желтым флагом, будут исповедовать принципы пятой колонны, точно не с нами. Единственный, кто их может остановить - фантастическая наша команда ", - добавил он.