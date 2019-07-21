Полиция открыла 33 уголовных дела за нарушения на выборах, - МВД
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, пишет "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на 17.00 поступило 1614 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлен 41 протокол об административных правонарушениях, открыто 33 уголовных производства", - сообщили в МВД Украины.
18 уголовных производств касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, 5 - препятствование осуществлению избирательного права, 3 - подкупа избирателей, 4 - заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства и подделки документов.
Иван Стойко рассказал, что голосование в целом проходит спокойно, без серьезных нарушений.
По его словам, практически все области голосуют более или менее равномерно, по состоянию на 17:00 проголосовало около 40% избирателей.
Касаемо КПВВ "Майорское", то, как отметил советник министра, сейчас пропускной пункт еще не работает, продолжается обследование территории. "Мы держим ситуацию на контроле", - добавил Стойко.
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