21 июля, 2019, 08:46

В городе Бахмуте Донецкой области члены одного из избирательных участков 46 округа с самого утра воскресенья 21 июля 2091 года, подписали незаполненные протоколы об итогах голосования и пытались скрыть этот факт, намеренно залив чернилами. Полицейские начали досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Журналист одного из изданий обнаружила возможное нарушение избирательного законодательства и обратилась с соответствующим заявлением в территориальное подразделение полиции Бахмута.

Чтобы проверить информацию, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли 85 незаполненных протоколов о подсчете голосов, которые уже были подписаны членами участковой избирательной комиссии. По предварительным данным установлено, что некоторые из членов УИК пытались скрыть факт преступления и намеренно залили чернилами указанные протоколы.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158 "Подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, протокола об итогах голосования в его заполнения членами избирательных участков" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.