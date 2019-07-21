Подписали незаполненные протоколы. В Бахмуте полицейские задокументировали факт фальсификации результатов выборов
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Журналист одного из изданий обнаружила возможное нарушение избирательного законодательства и обратилась с соответствующим заявлением в территориальное подразделение полиции Бахмута.
Чтобы проверить информацию, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители изъяли 85 незаполненных протоколов о подсчете голосов, которые уже были подписаны членами участковой избирательной комиссии. По предварительным данным установлено, что некоторые из членов УИК пытались скрыть факт преступления и намеренно залили чернилами указанные протоколы.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158 "Подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, протокола об итогах голосования в его заполнения членами избирательных участков" Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
- Напомним, сегодня украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко