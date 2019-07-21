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Espreso.tvОбществоПочти 100 участков на Волыни получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списках, - "Опора"

Почти 100 участков на Волыни получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списках, - "Опора"

На Волыни на 96 избирательных участках может не хватить бюллетеней для голосования

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Как стало известно после анализа наблюдателями "Опоры" протоколов окружных избирательных комиссий о передаче бюллетеней участковым избирательным комиссиям, ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов.

В частности, в округе №19 таких участков 26. Таким образом, "нехватка" здесь колеблется от 1 до 26 бюллетеней.

Так, в округе №20 таких участков 17. "Недостаток" здесь колеблется в пределах 1-13 бюллетеней. В округе №21 участков с: каким передали бюллетеней меньше, обнаружили 30. На участках "не хватает" от 1 до 64 бюллетеней.

В округе №23 участков, которым передали меньше бюллетеней, чем на день передачи было лиц в списке избирателей - 22. На подавляющем большинстве не хватает 1-4 бюллетеней, однако рекордный показатель - 33 бюллетеня.

В округе №22 только один участок с "разницей" бюллетеней. На УИК № 071070 передали 136 бюллетеней при 138 избирателям в списке.

"Заметим, что также по области более трех десятков участков получили такое же количество бюллетеней, как и количество избирателей в списке избирателей. Речь идет преимущественно о малых избирательных участках. Поэтому если там проголосовать придут все избиратели, в случае если кто-то "испортит" бюллетень, заменить его будет нечем ", - сообщили в "Опоре".

Они также напомнили, что в соответствии с частью 8 статьи 80 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" избирательные бюллетени для голосования в общегосударственном округе и в одномандатном округе для каждого избирательного участка каждого одномандатного округа изготавливаются в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке соответствующего одномандатного округа, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

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