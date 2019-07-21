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Espreso.tvОбществоПервый зарубежный участок завершил голосование

Первый зарубежный участок завершил голосование

На избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков, завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду Украины

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Участок находится в Канберре, образован при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще накануне.

Проголосовать на нем могли и граждане Украины из Новой Зеландии.

По данным комиссии, по состоянию на 16:00 по местному времени проголосовали 50 украинцев. Окончательные данные по явке объявят позже.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже - в Казахстане.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковых комиссии. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы в парламент завершатся после закрытия последнего участке в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 июля.

 

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