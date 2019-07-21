На западе Африки загорелось украинское судно, один моряк пропал без вести

21 июля, 2019, 13:33

Сильный пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских судов "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки

Информацию об этом передает издание "Думская" .

По словам ленов экипажа, в результате происшествия скрылся один моряк - моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезные повреждения, полученные траулером, пока не известно.

Последний раз судно, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано около порта Нуадибу, на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого "Голубец" по неизвестным причинам отключил передающее устройство и скрылся с электронных карт.

Сейчас в государственной собственности Украины находится всего четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".