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Espreso.tvОбществоНа западе Африки загорелось украинское судно, один моряк пропал без вести

На западе Африки загорелось украинское судно, один моряк пропал без вести

Сильный пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских судов "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки

Информацию об этом передает издание "Думская" .

По словам ленов экипажа, в результате происшествия скрылся один моряк - моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезные повреждения, полученные траулером, пока не известно.

Последний раз судно, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано около порта Нуадибу, на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого "Голубец" по неизвестным причинам отключил передающее устройство и скрылся с электронных карт.

Сейчас в государственной собственности Украины находится всего четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

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