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Espreso.tvОбществоНа избирательном участке в Киеве потушили пожар

На избирательном участке в Киеве потушили пожар

На территории школы, где находится избирательный участок, произошло возгорание мусора в металлическом контейнере

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Киеве ликвидирован пожар на территории школы, где находится избирательный участок.

"21 июля в 16:35 на территории школы, где находится избирательный участок по адресу: улица Ионна Павла II, 14/21 в Печерском районе, произошло возгорание мусора в металлическом контейнере", - отметили в ГСЧС.

Работники ГСЧС, закрепленные за данным избирательным участком, потушили возгорание подручными средствами пожаротушения.

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