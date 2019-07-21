На избирательном участке в Киеве потушили пожар

21 июля, 2019, 18:57

На территории школы, где находится избирательный участок, произошло возгорание мусора в металлическом контейнере

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Киеве ликвидирован пожар на территории школы, где находится избирательный участок.

"21 июля в 16:35 на территории школы, где находится избирательный участок по адресу: улица Ионна Павла II, 14/21 в Печерском районе, произошло возгорание мусора в металлическом контейнере", - отметили в ГСЧС.

Работники ГСЧС, закрепленные за данным избирательным участком, потушили возгорание подручными средствами пожаротушения.