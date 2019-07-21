На избирательном участке в Киеве потушили пожар
21 июля, 2019, 18:57
На территории школы, где находится избирательный участок, произошло возгорание мусора в металлическом контейнере
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В Киеве ликвидирован пожар на территории школы, где находится избирательный участок.
"21 июля в 16:35 на территории школы, где находится избирательный участок по адресу: улица Ионна Павла II, 14/21 в Печерском районе, произошло возгорание мусора в металлическом контейнере", - отметили в ГСЧС.
Работники ГСЧС, закрепленные за данным избирательным участком, потушили возгорание подручными средствами пожаротушения.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко