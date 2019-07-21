На участке в Марьинке заметили группу фейковых журналистов
21 июля, 2019, 18:11
В округе №59 в Марьинке замечены люди, которые представляются работниками СМИ, но не имеют удостоверений
Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА .
"В 59 округе с центром в Марьинке замечены люди, которые представляются работниками СМИ, но не имеют удостоверений", - говорится в сообщении.
Отмечено, что эти люди пытались получить информацию от окружной избирательной комиссии по явке, но после того, как члены ОИК попросили показать удостоверение, они отказались это делать, из-за чего ОИК вызвали полицию.
Местные говорят о том, что это, вероятно, приехала организованная группа, констатировали в ОПОРЕ.
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