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Espreso.tvВыборы 2019На участке в 94-м округе в Киевской области находятся 50 молодых людей в униформе

На участке в 94-м округе в Киевской области находятся 50 молодых людей в униформе


фото: twitter
На одном из участков на 94-м избирательном округе в Киевской области находятся 50 неизвестных молодых людей в униформе

Об этом сообщает "Общественное" в twitter.

"На 94-м округе около 50 неизвестных молодых людей в черной форме находятся на участке №321325 - они утверждают, что работают в охране, но отказываются называть свою фирму. Неофициально они подтвердили, что это охрана кандидата Игоря Кононенко", - говорится в сообщении.

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