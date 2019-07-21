На участке в 94-м округе в Киевской области находятся 50 молодых людей в униформе
21 июля, 2019, 19:41
На одном из участков на 94-м избирательном округе в Киевской области находятся 50 неизвестных молодых людей в униформе
Об этом сообщает "Общественное" в twitter.
"На 94-м округе около 50 неизвестных молодых людей в черной форме находятся на участке №321325 - они утверждают, что работают в охране, но отказываются называть свою фирму. Неофициально они подтвердили, что это охрана кандидата Игоря Кононенко", - говорится в сообщении.
На 94-м округе около 50 неизвестных молодых людей в черной форме находятся на участке №321325 - они утверждают, что работают в охране, но отказываются называть свою фирму. Неофициально они подтвердили, что это охрана кандидата Игоря Кононенко pic.twitter.com/24vCPQNGGo- Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019
- Ранее сообщалось, что в направлении Харькова движутся шесть пассажирских автобусов с номерами киевской, донецкой и харьковской регистрации с подозрительными спортсменами.
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