На участке в 94-м округе в Киевской области находятся 50 молодых людей в униформе

21 июля, 2019, 19:41

На одном из участков на 94-м избирательном округе в Киевской области находятся 50 неизвестных молодых людей в униформе

Об этом сообщает "Общественное" в twitter.

"На 94-м округе около 50 неизвестных молодых людей в черной форме находятся на участке №321325 - они утверждают, что работают в охране, но отказываются называть свою фирму. Неофициально они подтвердили, что это охрана кандидата Игоря Кононенко", - говорится в сообщении.

На 94-м округе около 50 неизвестных молодых людей в черной форме находятся на участке №321325 - они утверждают, что работают в охране, но отказываются называть свою фирму. Неофициально они подтвердили, что это охрана кандидата Игоря Кононенко pic.twitter.com/24vCPQNGGo - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019