На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар, пострадавших нет, - ГСЧС

21 июля, 2019, 09:00

В городе Днепре в непосредственной близости от избирательного участка №121225, (округ №27), расположенного на первом этаже Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы, а именно в подвале этого же учреждения, в субботу, 20 июля 2019 года произошло возгорание электрических кабелей