На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар, пострадавших нет, - ГСЧС
21 июля, 2019, 09:00
В городе Днепре в непосредственной близости от избирательного участка №121225, (округ №27), расположенного на первом этаже Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы, а именно в подвале этого же учреждения, в субботу, 20 июля 2019 года произошло возгорание электрических кабелей
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"20 июля в 8 ч. 44 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Днепр в подвальном помещении офтальмологического корпуса областной клинической больницы имени Мечникова возникло задымление. Персоналом больницы, до прибытия подразделений ГСЧС Украины, было проведено мероприятия по эвакуации. в 9 ч. 28 мин. - пожар локализован на площади 15 м. кв., а в 9 ч. 40 мин. - ликвидирован ", - отмечают спасатели.
Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекалось 24 сотрудника и 5 единиц техники.
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко