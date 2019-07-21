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Espreso.tvОбществоНа территории избирательного участка в Днепре произошел пожар, пострадавших нет, - ГСЧС

На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар, пострадавших нет, - ГСЧС

В городе Днепре в непосредственной близости от избирательного участка №121225, (округ №27), расположенного на первом этаже Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы, а именно в подвале этого же учреждения, в субботу, 20 июля 2019 года произошло возгорание электрических кабелей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"20 июля в 8 ч. 44 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Днепр в подвальном помещении офтальмологического корпуса областной клинической больницы имени Мечникова возникло задымление. Персоналом больницы, до прибытия подразделений ГСЧС Украины, было проведено мероприятия по эвакуации. в 9 ч. 28 мин. - пожар локализован на площади 15 м. кв., а в 9 ч. 40 мин. - ликвидирован ", - отмечают спасатели.

Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 24 сотрудника и 5 единиц техники.

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