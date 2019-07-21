21 июля, 2019, 14:53

На Кировоградщине вместо сейфа для бюллетеней использовали кастрюлю. Фотофакт

Соответствующее фото обнародовал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По информации общественной сети ОПОРА, фото было сделано на участке № 350666 (село Нагорное, Светловодский район).

Об использовании кастрюли как "сейфа" перед выборами сообщила в Facebook пользовательница Валентина Стеценко.

По ее словам, сельский председатель Великоандрусивской ОТГ "умышленно" отказал комиссии в обеспечении сейфом. Впрочем, члены УИК нашли выход из ситуации - после пересчета избирательных бюллетеней они положили их в металлическую кастрюлю, опломбировали ее передали на хранение дежурному полиции. В конце концов в УИК все же привезли нормальный сейф.