На Кировоградщине вместо сейфа для бюллетеней использовали кастрюлю. Фотофакт
21 июля, 2019, 14:53
На Кировоградщине вместо сейфа для бюллетеней использовали кастрюлю. Фотофакт
Соответствующее фото обнародовал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
По информации общественной сети ОПОРА, фото было сделано на участке № 350666 (село Нагорное, Светловодский район).
Об использовании кастрюли как "сейфа" перед выборами сообщила в Facebook пользовательница Валентина Стеценко.
По ее словам, сельский председатель Великоандрусивской ОТГ "умышленно" отказал комиссии в обеспечении сейфом. Впрочем, члены УИК нашли выход из ситуации - после пересчета избирательных бюллетеней они положили их в металлическую кастрюлю, опломбировали ее передали на хранение дежурному полиции. В конце концов в УИК все же привезли нормальный сейф.
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