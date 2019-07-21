На КПВВ "Майорское" обнаружена неразорвавшаяся мина, людей и транспорт не пропускают

21 июля, 2019, 16:04

Группа разминирования обнаружила неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Около 12:00 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда и 30 метров от обочины дороги обнаружена неразорвавшасяя 120-мм артиллерийская мина", - сообщили в ООС.

Сейчас с целью обеспечения безопасности для граждан, пересекающих линию разграничения и личного состава, обеспечивающего функционирование КПВВ, Командующим объединенных сил в КПВВ "Майорское" введен режим "Красный" пропуск лиц и транспорта через линию разграничения временно приостановлено.

Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в укрытие.

"Сейчас группой разминирования ГСЧС проводятся мероприятия по обезвреживанию взрывоопасного предмета. О восстановлении пропускных операций в КПВВ" Майорское "будет сообщено дополнительно", - отметили в штабе.

Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Сегодня, 21 июля 2019 года, около 8:25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье (Луганская область) четверо военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, 2 погибли