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Espreso.tvОбществоНа Донбассе в полночь должно было начаться перемирие. Обстрелов пока нет

На Донбассе в полночь должно было начаться перемирие. Обстрелов пока нет

В 00.01 в ночь на воскресенье, 21 июля 2019 года на линии фронта в Донецкой и Луганской областях должно было начаться бессрочное перемирие, договоренность о котором достигнута 17 июля в Минске

С начала суток огонь со стороны российско-террористических сил действительно еще не фиксировался, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня ", - отметили в Минобороны.

Справка. "Хлебное" перемирие-2019

17 июля в Минске была достигнута договоренность о так называемом хлебном перемирие, что должно носить бессрочный характер.

Начало - 00:01 воскресенья, 21 июля 2019 г., то есть сегодня ночью.

Как отметил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный , "предусмотрена ответственность лиц за открытие огня ".

Также стороны договорились прекратить минировать территории, прилегающие к линии соприкосновения.

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