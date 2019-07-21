Княжицкий: Украина может получить молдавский сценарий

21 июля, 2019, 21:20

Об этом сказал глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" в воскресенье 21 июля

Княжицкий отметил, партия "Слуга народа" близка к формированию единоличного большинства. Другой вариант, который рассматривается в команде Зеленского - коалиция с партией "Голос".

"Когда "Голос" войдет в коалицию с Зеленским - мы можем получить молдавский сценарий. Фактически, через Зеленского россияне будут контролировать Украину, и мы потеряем субъектность. Будет маленькое представительство американских интересов для американского бизнеса в виде "Голоса". А Украина будет большой буферной территорией, не будет ни членом ЕС, ни НАТО. И это очень печальный сценарий", - сказал Княжицкий.

Народный депутат также отметил, патриотические проукраинские силы в будущем парламенте должны объединяться, даже в оппозиции, для борьбы за неизменность европейского курса, за украинскую демократию, язык и культуру.