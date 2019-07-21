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Espreso.tvВыборы 2019КМИС обвинил журналистку Кошкину в незаконном получении данных экзитпола

КМИС обвинил журналистку Кошкину в незаконном получении данных экзитпола


фото: UAportal
В Киевском международном институте социологии обвинили журналистку Соню Кошкину в незаконном получении данных экзитпола

Об этом КМИС сообщил в Facebook.

В КМИС отметили, что Соня Кошкина "слила" данные национального экзитпола по состоянию на 12:00, полученные нечестным путем. Также в институте отметили, что СМИ, которые перепечатали эту информацию, нарушили избирательное законодательство.

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто, объяснил, почему нельзя публиковать результаты экзитполов до завершения голосования.

"Уважаемые журналисты и СМИ, печатая такие данные вы реально вмешиваетесь в процесс выборов, те, кто будет сейчас голосовать, не захотят голосовать за непроходные партии. К тому же полученные таким путем данные могут быть неверными. Это серьезное нарушение", - написал Паниотто.

 

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