КМИС обвинил журналистку Кошкину в незаконном получении данных экзитпола
21 июля, 2019, 19:21
В Киевском международном институте социологии обвинили журналистку Соню Кошкину в незаконном получении данных экзитпола
Об этом КМИС сообщил в Facebook.
В КМИС отметили, что Соня Кошкина "слила" данные национального экзитпола по состоянию на 12:00, полученные нечестным путем. Также в институте отметили, что СМИ, которые перепечатали эту информацию, нарушили избирательное законодательство.
Гендиректор КМИС Владимир Паниотто, объяснил, почему нельзя публиковать результаты экзитполов до завершения голосования.
"Уважаемые журналисты и СМИ, печатая такие данные вы реально вмешиваетесь в процесс выборов, те, кто будет сейчас голосовать, не захотят голосовать за непроходные партии. К тому же полученные таким путем данные могут быть неверными. Это серьезное нарушение", - написал Паниотто.
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