Хакеры украли у российского ФСБ 7,5 Тб данных и передали их журналистам
21 июля, 2019, 10:55
Хакеры взломали серверы Федеральной службы безопасности России и украли 7,5 терабайта данных
Об этом сообщает российская служба ВВС.
Украденные данные они прислали журналистам. Информация, в частности, касается тайных проектов деанонимизация пользователей Tor (браузер, позволяющий оставаться в интернете инкогнито), получение информации из соцмедиа и изоляции интернета в России от мировой сети.
Хакеры передали информацию для распространения группе Digital Revolution, которая уже пробовала разоблачить данные ФСБ.
Также данные получили и некоторые крупные СМИ России. Хакеры обнародовали названия тайных проектов: Арион, Надежда, Отношения, Гривна.
Издание отмечает, что это может быть самой большой в истории утечкой данных о работе российских спецслужб в интернете.
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