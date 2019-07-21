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Espreso.tvОбществоХакеры украли у российского ФСБ 7,5 Тб данных и передали их журналистам

Хакеры украли у российского ФСБ 7,5 Тб данных и передали их журналистам

Хакеры взломали серверы Федеральной службы безопасности России и украли 7,5 терабайта данных

Об этом сообщает российская служба ВВС.

Украденные данные они прислали журналистам. Информация, в частности, касается тайных проектов деанонимизация пользователей Tor (браузер, позволяющий оставаться в интернете инкогнито), получение информации из соцмедиа и изоляции интернета в России от мировой сети.

Хакеры передали информацию для распространения группе Digital Revolution, которая уже пробовала разоблачить данные ФСБ.

Также данные получили и некоторые крупные СМИ России. Хакеры обнародовали названия тайных проектов: Арион, Надежда, Отношения, Гривна.

Издание отмечает, что это может быть самой большой в истории утечкой данных о работе российских спецслужб в интернете.

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