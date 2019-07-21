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Espreso.tvОбществоКартофель фри, релакс и бургеры. Как штаб "Слуги народа" ожидает результатов выборов

Картофель фри, релакс и бургеры. Как штаб "Слуги народа" ожидает результатов выборов

Штаб партии Слуга народа ожидает результатов выборов в парламент в расслабленной атмосфере

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В штабе царит атмосфера рефлекса. Часть помещения превращена в зону отдыха. Настольный футбол и теннис. После этого гости могут перейти в бар со сладостями, и полакомиться картофелем фри и бургерами. Здесь создана зона лобби.

Большинство людей отдыхают в предвкушении результатов. Есть фотозона в виде боксерского ринга.

 

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