Картофель фри, релакс и бургеры. Как штаб "Слуги народа" ожидает результатов выборов
21 июля, 2019, 20:01
Штаб партии Слуга народа ожидает результатов выборов в парламент в расслабленной атмосфере
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В штабе царит атмосфера рефлекса. Часть помещения превращена в зону отдыха. Настольный футбол и теннис. После этого гости могут перейти в бар со сладостями, и полакомиться картофелем фри и бургерами. Здесь создана зона лобби.
Большинство людей отдыхают в предвкушении результатов. Есть фотозона в виде боксерского ринга.
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