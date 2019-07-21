Герус: переговоры о новой программе сотрудничества с МВФ состоятся через 2 месяца

21 июля, 2019, 18:41

Представитель президента в правительстве заявляет, что переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом запланированы на сентябрь

Об этом Андрей Герус сказал в штабе партии "Слуга народа", передает УНИАН.

"Я на этой неделе буду встречаться с представителем МВФ ... Сейчас у нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре относительно новой программы. Какие пункты будут установлены в меморандуме - это будет зависеть от результатов переговоров", - сказал он .

Герус также заявил, что "цену газа не стоит вписывать в меморандум как ключевое условие". По его словам, цена на газ уже является вопросом, и часто на нем спекулируют.

"Однозначно, нужно будет выходить на позицию, которая позволит продолжить сотрудничество с МВФ", - сказал Герус.