Экзитпол: Алексей Гончаренко проходит в Верховную Раду
21 июля, 2019, 22:12
Народный депутат Алексей Гончаренко побеждает на выборах в Верховную Раду по одномандатному округу №137 с центром в Подольском Одесской области
Такие данные экзитпол, проведенного службой "Украинский барометр", пишет "Думская".
По данным опроса, Гончаренко набрал 37% и обошел представителя партии "Слуга народа" Александра Муконина - того поддержало 31% избирателей. Еще один действующий депутат, владелец "Имэксбанка" Леонид Климов набрал всего 12%.
Социологи опросили 2081 человека на 40 участках.
Читайте также
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-