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Espreso.tvОбществоЭкзитпол: Алексей Гончаренко проходит в Верховную Раду

Экзитпол: Алексей Гончаренко проходит в Верховную Раду

Народный депутат Алексей Гончаренко побеждает на выборах в Верховную Раду по одномандатному округу №137 с центром в Подольском Одесской области

Такие данные экзитпол, проведенного службой "Украинский барометр", пишет "Думская".

По данным опроса, Гончаренко набрал 37% и обошел представителя партии "Слуга народа" Александра Муконина - того поддержало 31% избирателей. Еще один действующий депутат, владелец "Имэксбанка" Леонид Климов набрал всего 12%.

Социологи опросили 2081 человека на 40 участках.

 

 

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