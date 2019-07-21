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Espreso.tvОбщество94-летняя львовянка порвала бюллетень и пыталась его съесть

94-летняя львовянка порвала бюллетень и пыталась его съесть

Во Львове пенсионерка, которая должна была голосовать дома, устроила скандал на избирательном участке

Об этом сообщает "Общественное".

94-летняя женщина, которая должна была голосовать дома, пришла на избирательный участок, что во Львове на ул. Днистерской, 16.

Члены избирательной комиссии объясняли, что она должна реализовать свой выбор дома, но женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке.

После длительных споров избирательная комиссия по соглашению имеющихся на участке наблюдателей проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке.

После того, как женщина заполнила бюллетени, она не захотела бросить их в переносной ящик, а готова была бросить только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать.

Тогда львовянка начала рвать бюллетень и попыталась его съесть.

 

 

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