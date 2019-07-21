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Espreso.tvОбщество20 июля на фронте: с украинской стороны - 2 раненых, с российской - 6

20 июля на фронте: с украинской стороны - 2 раненых, с российской - 6


фото: donpress.com
В субботу, 20 июля 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 21 июля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Также, оккупанты открывали огонь по защитникам Украины из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Вследствие обстрелов со стороны русских и наемников, двое украинских военнослужащих получили ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - заверили в Минобороны.

По данным разведки, 20 июля шестерых оккупантов получили ранения.

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