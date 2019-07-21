20 июля на фронте: с украинской стороны - 2 раненых, с российской - 6
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 21 июля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Также, оккупанты открывали огонь по защитникам Украины из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают военные.
Вследствие обстрелов со стороны русских и наемников, двое украинских военнослужащих получили ранения.
"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - заверили в Минобороны.
По данным разведки, 20 июля шестерых оккупантов получили ранения.
- Напомним, 19 июля 2019 года на фронте погибли два бойца двадцать четвёртой механизированной бригады имени Короля Даниила. Это рядовой Роман Джерелейко и старшина Александр Бардаль . Они были убиты прицельным огнем российских снайперов.
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