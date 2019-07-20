Впервые за 23 года с украинских Су-24М прошли пуски управляемых ракет Х-29

20 июля, 2019, 14:33

После 23-летнего перерыва на полигоне "Повурск" возле Ковеля на Волыни, фронтовой бомбардировщик СУ-24М совершил пуски управляемыми авиаракетами Х-29Л и Х-29Т по наземным целям

Полеты выполнял летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Еспресо.TV

За годы войны на Донбассе актуализировались вопросы совершенствования средств поражения высокозащищенных объектов противника. Поэтому в институте взялись за модернизацию ракеты Х-29 класса "воздух-поверхность". Чтобы понять, как и что модернизировать, провели ряд испытаний.

Х-29 - ракета малого радиуса действия, которую начали производить еще в СССР, в 1980-м. Разработали ракету в московском КБ "Вымпел". Изготовляли на нескольких предприятиях. В том числе, на киевском ГАХК "Артем", приводит подробности Depo.ua .

Ракета предназначена для поражения укрепленных целей. В частности, мостов, железобетонных сооружений, бетонных взлетно-посадочных полос, подводных лодок в надводном положении, кораблей.

Модификация Х-29Л имеет лазерную систему самонаведения. Так как головка самонаведения значительно меньше диаметра инструмента, ракета создана в форме бутылки.

Лазер подсвечивает цель, благодаря чему система и фокусируется. Головка, в свою очередь, транслирует изображение на экран в кабине пилота.

Максимальная дальность - 8-10 км, хотя есть случаи успешного использования ракет и на большее расстояние.

Работает с "простыми" целями - при ясной погоде поражает укрытия для самолетов, промышленные сооружения, мосты, склады.

Х-29Т имеет телевизионную головку самонаведения "Тубус-2": видеокамера оборудована системой слежения за целью и вычислительным блоком. Последний фокусируется на цели и направляет ракету. Система автономна, поэтому после выстрела самолет может покинуть боевую зону. Хотя перед пуском ракеты пилот должен подтвердить выбранную цель.

В хорошую погоду система может управляться, в том числе тенью от объекта. Поэтому ракета подходит для поражения замаскированных целей. На расстоянии пяти километров может использоваться для точечных ударов - например, попадания в окна выбранного здания. С этого расстояния вероятное отклонение составляет 2,2 метра.