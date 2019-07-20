//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ рассказали, как будут наказывать випускников военных вузов, которые отказываются от службы

В ВСУ рассказали, как будут наказывать випускников военных вузов, которые отказываются от службы


фото: 5.ua
Выпускники военных учебных заведений, у которых "исчезло" желание продолжать офицерскую службу, в судебном порядке будут компенсировать государству затраты на свое обучение

Об этом рассказал начальник отдела обобщения судебной практики - заместитель начальника Северного территориального юридического управления полковник юстиции Владимир Цицюра, передает Еспресо.TV со ссылкой на АрмияInform .

"Сумма уплаты зависит от специальности, которую получил человек. Понятно, что самой высокой она будет для выпускников без погон боевых специальностей, а особенно - связанных с авиацией", - отметил он.

По словам Цицюры, группа офицеров Военного института Киевского национального университета Тараса Шевченко выступила с инициативой создать специальную программу для всех учебных заведений МО Украины, в которую будет заложена база выпускников вузов с последующим контролем их прохождения службы. Если молодой офицер, например, будет уволен по служебному несоответствию во время первого контракта, он должен будет возместить расходы на свое обучение.

Инициатива офицеров-ученых была поддержана, и работа над этой программой продолжается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать