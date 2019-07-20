В ВСУ рассказали, как будут наказывать випускников военных вузов, которые отказываются от службы

20 июля, 2019, 11:49

Выпускники военных учебных заведений, у которых "исчезло" желание продолжать офицерскую службу, в судебном порядке будут компенсировать государству затраты на свое обучение

Об этом рассказал начальник отдела обобщения судебной практики - заместитель начальника Северного территориального юридического управления полковник юстиции Владимир Цицюра, передает Еспресо.TV со ссылкой на АрмияInform .

"Сумма уплаты зависит от специальности, которую получил человек. Понятно, что самой высокой она будет для выпускников без погон боевых специальностей, а особенно - связанных с авиацией", - отметил он.

По словам Цицюры, группа офицеров Военного института Киевского национального университета Тараса Шевченко выступила с инициативой создать специальную программу для всех учебных заведений МО Украины, в которую будет заложена база выпускников вузов с последующим контролем их прохождения службы. Если молодой офицер, например, будет уволен по служебному несоответствию во время первого контракта, он должен будет возместить расходы на свое обучение.

Инициатива офицеров-ученых была поддержана, и работа над этой программой продолжается.