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Espreso.tvВойна с РФВ ВСУ проверяют информацию о военных РФ в белорусской части Чернобыльской зоны

В ВСУ проверяют информацию о военных РФ в белорусской части Чернобыльской зоны


фото: 24tv.ua
В Вооруженных силах Украины проверяют информацию о наличии российских военных в белорусской части Чернобыльской зоны

Об этом сообщает пресс служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады в facebook.

"В социальной сети facebook распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы, на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, российских войск. О наличии указанной информации уже доведено до командования всех уровней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется.

В бригаде заверили, что готовы за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору.

В facebook появилось сообщение о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны якобы сейчас полно солдат и техники армии РФ. Автор, со ссылкой на данные местных жителей утверждает, что россияне тренируются "ломать" границу Украины. Якобы идут военные учения с бронетехникой и даже авиацией.

 

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