В Совбезе РФ заявили, что в интернете молодежи угрожают "иностранные спецслужбы"

20 июля, 2019, 08:52

Секретарь Совета безопасности России, директор ФСБ в 1999-2008 годах, генерал армии Николай Патрушев призвал защитить российскую молодежь от посягательств иностранных спецслужб в интернете

Об этом он заявил 19 июля 2019 г. на совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге, передает Еспресо.TV со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

По словам генерала, российская молодежь, учитывая "возрастные, мировоззренческие и психологические особенности", склонна попадать под влияние "террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и разного рода тоталитарных сект".

"Этому способствует деструктивная деятельность иностранных спецслужб и разного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей", - добавил Патрушев, заявив, что защитить молодежь можно с помощью "блокировки" определенных видов информации.

Напомним, в России идет подготовка к запланированному на 2020 год переводу работы интернета в автономный режим.