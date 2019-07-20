В Совбезе РФ заявили, что в интернете молодежи угрожают "иностранные спецслужбы"
Об этом он заявил 19 июля 2019 г. на совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге, передает Еспресо.TV со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
По словам генерала, российская молодежь, учитывая "возрастные, мировоззренческие и психологические особенности", склонна попадать под влияние "террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и разного рода тоталитарных сект".
"Этому способствует деструктивная деятельность иностранных спецслужб и разного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей", - добавил Патрушев, заявив, что защитить молодежь можно с помощью "блокировки" определенных видов информации.
Напомним, в России идет подготовка к запланированному на 2020 год переводу работы интернета в автономный режим.
- Поисковые системы, в частности, "Яндекс" и Google, в свою очередь, не выдают в ответ на поисковые запросы с российских ІР-адресов ссылки на запрещенные ("экстремистские") властью РФ ресурсы. Перечень данных сайтов постоянно обновляется.
- За этим (а также за блокировкой упомянутых страниц со стороны федеральных и местных провайдеров) следит Федеральная государственная информационная система, специально созданная Роскомнадзор.
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