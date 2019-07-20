В Эритрее отлучили от церкви патриарха

20 июля, 2019, 11:14

Епископы Эритрейской православной церкви неожиданным решением отлучили своего бывшего патриарха Антония, обвинив его в ереси

Абуна Антоний возглавлял Церковь Эритреи с 2004 года. Патриарх не раз нелестно высказывался в адрес действующей власти страны, критикуя ее за стремление подчинить церковь себе, и отказался отлучить от церкви около 3000 членов "Православного движения Воскресной школы", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС.

Через два года его сместили с должности и посадили под домашний арест, где он находится до сих пор.

Аналитики утверждают, что отстранение патриарха связано с желанием правительства страны заполучить полный контроль над Эритрейской православной церковью.

С 2007 года новым патриархом избрали епископа Диоскора. Однако некоторые священники Эритреи и церковь в диаспоре не признали этого назначения, считая Антония правомочным предстоятелем поместной православной церкви.

После смерти Диоскора в 2015 году престол главы церкви Эритреи остается вакантным.

В апреле этого года Антоний тайно снял видеообращение, где высказался против политики церкви, которой сейчас руководит назначенный государством Йофтахе Диметрос, который не имеет даже священнического сана.

Справка. Эритрейская церковь

Эритрейская церковь называется православной, но относится к группе нехалкидонских (или древних восточных) церквей и не принадлежит к семье православных церквей византийской традиции.

Это один из крупнейших религиозных институтов в стране. Церковь насчитывает около трех миллионов верующих.

В начале 1990-х годов она была частью Эфиопской церкви, а до этого - Коптской дохалкидонской церкви Египта.