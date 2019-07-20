В Бердичеве ожидают римо-католических паломников из Украины и других стран мира

20 июля, 2019, 08:38

В городе Бердичев на Житомирщине продолжается подготовка к прибытию паломников римо-католиков из разных частей Украины, Европы и мира, 20 и 21 июля 2019 г. примут участие в паломнических торжествах Матери Божьей Святого Скапулярия

В этом году торжества в Бердичеве пройдут под лозунгом "Богородица, украинскую семью под Свою защиту прими", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на портал Религия в Украине.

"В этом году переживаем праздник Матери Божьей Святого Скапулария в контексте Года святости брака и семьи в Украине. Также наша торжественность совпадает с днем выборов в Верховную Раду Украины. Хотим надежды на лучшее будущее семей в нашем государстве отдать под опеку Пресвятой Девы Марии. Поэтому, как и каждый год, приглашаем всех вас в паломничество в санктуарий в Бердичеве. Молитвенный призыв нашей встречи "Богородица, украинскую семью под Свою защиту прими" - это воплощение нашего стремления поручить Богородице все семьи, которые живут на украинской земле . Особенно хотим просить об укреплении любви, исцелении от недоразумений, освобождении от вредных для отношений зависимостей. Надеемся у бердичевской иконы получить от благого Бога нужные нам благодати", - рассказал хранитель санктуария, отец Рафаил Мишковский.

Уже несколько недель на площади святого Иоанна Павла II в Бердичеве продолжаются работы по строительству трех главных объектов: полевого алтаря, башни для представителей медиа и площадки для музыкантов и хора. Сооружают их работники монастыря, прихожане, братья босые кармелиты и монахини из Конгрегации Святой Терезы Младенца Иисуса.

По словам отца Мишковского, в этом году в Бердичев прибудет около 15 пеших групп и две группы велосипедистов.

Встречать паломников будут в субботу, 20 июля, с 16.00.

В 18:00 службу Божью возглавит глава Конференции епископов Римско-Католической церкви в Украине, епископ-ординарий Одесско-Симферопольской епархии Бронислав Бернацкий, а проповедь произнесет епископ Киевско-Житомирской епархии Виталий Кривицкий.

С 22:00 20 июля до 6:00 21 июля в храме продлится ночное молитвенное бдение, посвященное защите украинских семей.

С утра 21 июня в храме состоится богослужение.

В 9:30 начнется молитва розария на площади святого Иоанна Павла II, а в 11:00 - отпускная литургия, которую возглавит архиепископ Томаззо Капуто. Ему сослужат епископы Украины во главе с епископом Бернацким. Также участие в торжествах примут представители власти и дипломатического корпуса и официальные делегации.