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Espreso.tvОбществоУкраинские ВМС могут получить два польских корвета, - СМИ

Украинские ВМС могут получить два польских корвета, - СМИ

Украина рассматривает получение двух польских ракетных корветов проекта 1241 РЕ, которые в составе ВМС Польши имели названия ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437)

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Украинский миллитарный портал .

Они были выведены из боевого состава ВМС Польши 3 декабря 2013 года и переданы Агентству военного имущества (на польском Agencja Mienia Wojskowego), впоследствии выставлены на продажу стоимостью 800 тысяч злотых (5,4 млн грн).

В январе 2019 года ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) покинули военно-морскую базу ВМС Польши в Гдыне, где находились все это время и отбуксированы на судоремонтный завод Stocznia Remontowa Nauta.

За время простоя на ORP Metalowiec было обнаружено несколько течений, которые были закупорены специальным резиновым и металлическим герметиками:

• в январе 2016 года в левой части корпуса машинного отделения №1
• в марте 2018 года в отсеке № VI (машинное отделение № 1) и № VII (машинное отделение № 2) были обнаружены три течения

Ракетный корвет ORP Metalowiec (436)

Бывшие ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) были построены в 1988 и 1989 годах на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (современная территория России, на момент постройки - СССР).

По имеющейся информации, для оценки целесообразности приобретения польских корветов Министерством обороны Украины, представители Военно-Морских сил ВС Украины предварительно осмотрели предлагаемые корабли.

В составе Военно-Морских сил ВС Украины после раздела Черноморского флота СССР находились три корвета проекта 1241.1Т - "Приднепровье" (U155) и "Кременчуг" (U156), а также были корветы похожего проекта 1241.2 - "Хмельницкий" (U208) и "Ужгород" (U207).

Ракетный корвет ORP Rolnik (437)

Краткие технические характеристики ракетных корветов проекта 1241.1Т

Водоизмещение: стандартное 392 т, полное 469 т
Длина: 56,1 м
Ширина: 10,2 м
Осадка: по корпусу 2,5 м, по винтов 4,15 м
Силовая установка: Двухвальная, газотурбинная - два маршевых ГТД М-75 (10000 л.с.), две форсажных ГТД М-70 (24000 л.с.)
Скорость: максимальная 42 узла, экономическая 13 узлов
Дальность плавания: полным ходом - 760 миль, экономическим ходом - 1400 миль

Вооружение:

• 4 пусковых установки ПКР П-15 "Термит",
• одна 76-мм АК-176,
• две 30-мм АК-630, 1
• ПЗРК "Стрела-3" (боекомплект 16 ПЗРК),
• две пусковые постановки помех ПК -16

Радиоэлектронное оборудование: РЛС обнаружения НЦ и целеуказание "Монолит", РЛС управления огнем МР-123 "Вымпел", навигационная РЛС "Кивач-2", система РЭБ "Вымпел-Р2".

Экипаж 41 человек

Автономность: 10 дней

  • 7 ноября 2012 "Кременчуг" (U156) и "Ужгород" (U207) были выведены из состава флота из-за отсутствия ремонта длительное время.
  • Во время российской агрессии в Крыму корветы "Приднепровье" (U155) и "Хмельницкий" (U208) были захвачены российскими войсками.
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