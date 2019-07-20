Украина получила 6-ю медаль ЧМ по водным видам спорта
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В Кванджу (Южная Корея) в соревнованиях по артистическому плаванию бронзовым призером в комбинации стала сборная Украины, за которую выступали Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Яна Угловая, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко, Валерия Апрелев и Вероника Гришко .
Украинки получили за свое выступление 94,5333 балла и заняли третье место. Наших спортсменок опередили представительницы России (98,0000) и Китая (96,5667).
Всего в активе сборной Украины на чемпионате мира по водным видам спорта уже шесть наград - одна золотая и пять бронзовых.
Шестая медаль в Кванджу !!!- НОК Украины (@OlympicUA) 20 июля 2019 г.
Наши представительницы в артистическом плавании завершили свое выступление на чемпионате мира бронзовыми наградами в комби.
Поздравляем команду и весь тренерский штаб во главе со Светланой Саидов! Гордимся !!! @ fina1908 pic.twitter.com/NtETa9f8s5
- Напомним, 19 июля сборная Украины по артистического плавания выиграла бронзовую награду чемпионата мира в групповых упражнениях в произвольной программе.
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