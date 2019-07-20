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Espreso.tvСпортУкраина получила 6-ю медаль ЧМ по водным видам спорта

Украина получила 6-ю медаль ЧМ по водным видам спорта


фото: twitter
Сборная Украины по артистическому плаванию выиграла бронзовую медаль в комбинации на чемпионате мира по водным видам спорта

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В Кванджу (Южная Корея) в соревнованиях по артистическому плаванию бронзовым призером в комбинации стала сборная Украины, за которую выступали Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Яна Угловая, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко, Валерия Апрелев и Вероника Гришко .

Украинки получили за свое выступление 94,5333 балла и заняли третье место. Наших спортсменок опередили представительницы России (98,0000) и Китая (96,5667).

Всего в активе сборной Украины на чемпионате мира по водным видам спорта уже шесть наград - одна золотая и пять бронзовых.

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