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Espreso.tvЗдоровьеСупрун опровергла миф о вреде красного перца

Супрун опровергла миф о вреде красного перца


фото: nashiporady.com.ua
Руководительница министерства здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф о вреде красного перца для желудка

Об этом Супрун написала в facebook.

"Красный перец предотвращает повреждение желудка, в частности, в случае приема противовоспалительных нестероидных препаратов, как ацетилсалициловая кислота, или при инфекции Helicobacter pylori, вызывающей язву", - написала Супрун.

По ее словам острый перец эффективно уменьшает воспаление в случае панкреатита. Кроме того, сейчас ведутся противоопухолевые свойства капсаицина - вещества, делающего перец жгучим.

"Красный перец - не лекарство от рака или панкреатита. Но его можно есть - диетические рекомендации при панкреатите ограничивают потребление алкоголя, жирной, сладкой и жареной во фритюре пищи, но советуют овощи, фрукты и ягоды, в которых много антиоксидантов", - подчеркнула Супрун .

Она посоветовала не бояться есть острую пищу, запасаться красным перцем на холодную зиму, а еще - подвергать сомнению распространенные мифы и искать ответы в доказательной медицине и науке.

Супрун отметила, что острый перец - неплохой консервант: он убивает три четверти патогенных бактерий в еде. Кроме того, чили - прекрасный источник антиоксидантов. Антиоксиданты - это молекулы, останавливают свободнорадикальные процессы, предотвращают старение и повреждение клеток, прогрессированию атеросклероза и фотостарение кожи.

Также в стручке перца много железа, калия, дневная норма витамина С и витамин А, витамин В6 и бета-каротин. Перец в определенной степени предотвращает преждевременную смертность, сердечно-сосудистые болезни, рак, и диабет, облегчает состояние при астме, насморке и чесотке - сообщают длительные масштабные исследования в США и Китае.

Боль от перца заставляет мозг выделять эндорфины - нейромедиаторы удовольствие и обезболивания. Поэтому после острой пищи наступает эйфория. К тому же, красный перец снижает риск умереть от сердечно-сосудистых болезней, и помогает дольше тренироваться людям с сердечной недостаточностью. Также он способствует похудению и уменьшает аппетит и нормализует обмен веществ при диабете.

 

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