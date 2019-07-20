Стало известно, когда состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады

20 июля, 2019, 16:12

Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Петр Боднар рассказал, когда должно состояться первое заседание новоизбранного парламента

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что мы будем дышать в спину датам, предусмотренным законом. То есть будет максимально быстрая развязка всего", - сказал Петр Боднар.

Он отметил, что после объявления результатов выборов спикер Верховной Рады 8-го созыва обращается к партиям, от которых ждет предложения в отношении членов подготовительной группы.

"Думаю, что формально это будет очень быстро", - сказал Боднар.

По словам первого заместителя руководителя аппарата Рады, подготовительная группа будет заниматься, в частности, рассадкой народных депутатов в сессионном зале.

"Это болезненный процесс. Потому что депутаты очень внимательно относятся к тому, где они будут сидеть", - отметил Боднар.

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва, согласно законодательству, должно состояться не позднее 10 сентября. После голосования на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля Центральная избирательная комиссия в течение 20 дней должна обнародовать официальные результаты в официальных газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" со списком избранных парламентариев.

Верховная Рада собирается на первую сессию в зале парламента не позднее, чем на 30-й день после обнародования результатов голосования, то есть до 10 сентября.

Первое заседание Верховной Рады открывает старейший по возрасту народный депутат, он же зачитывать текст присяги, которую перед открытием первой сессии примут и скрепят подписями нардепы.

На торжественное заседание Верховной Рады по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами аппарат парламента приглашает парламентариев предыдущего созыва, президента Украины, премьер-министра, членов Кабинета министров, судей Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, омбудсмена, председателя Счетной палаты и других официальных лиц по решению подготовительной группы.