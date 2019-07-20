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Espreso.tvОбществоРоссия не имеет права налагать вето на вступление Украины в НАТО, - Столтенберг

Россия не имеет права налагать вето на вступление Украины в НАТО, - Столтенберг


фото: ukrinform.ua
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права налагать вето на вступление Украины в Альянс

Об этом со ссылкой на The Cronicle Herald сообщает "Укринформ".

По словам Столтенберга, вопрос о вступлении Украины в НАТО будут рассматривать члены, а Россия не будет иметь права накладывать вето на вступление нашей страны в блок.

"Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. Мы поддерживаем усилия Украины на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы. Канада является частью этого, Канада чрезвычайно полезна для Украины, вместе с другими союзниками по НАТО, мы им помогаем. Но суть заключается в том, что именно Украина и 29 союзников НАТО решат вопрос членства Украины в Альянсе. РФ не имеет права налагать вето на такой процесс ", - сказал Столтенберг.

По его словам, сейчас Украина сосредоточена на реформах, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и к этому должно быть приковано основное внимание.

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