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Espreso.tvВыборы 2019Председатель суда Губская заявила о вмешательстве в работу судьи в деле Куницкого

Председатель суда Губская заявила о вмешательстве в работу судьи в деле Куницкого


фото: facebook
Судья Шестого апелляционного административного суда Любовь Губская предоставила Высшему совету правосудия факты вмешательства в деятельность судьи при рассмотрении дела об оспаривании решения ЦИК о снятии с выборов кандидата Александра Куницкого

Факты давления Губская, которая является председателем суда, выложила на официальном сайте Высшего совета правосудия.

Это уже второе заявление о вмешательстве в рамках этого судебного процесса, о котором стало известно сегодня.

Она пишет, что на ее мобильный телефон пришло несколько смс-сообщений от третьих лиц. В них говорилось о призывах к принятию определенных решений и получении вознаграждения в дальнейшем.

"Содержание полученных мной смс-сообщений дает основания связывать их с рассмотрением дела и утверждать, что отправленные сообщения, в которых содержатся призывы к принятию конкретно определенного решения по делу не позднее определенного времени с указанием дальнейшего получения неправомерной выгоды является вмешательством в деятельность судей и предложением предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, за что предусмотрена уголовная ответственность", - уточняет Губская.

Судья раскрыла суть сообщений. Таким было первое: "Спасибо за помощь. Вы приняли правильное решение. Проблем не будет. Андрей Николаевич все должен передать. Как мы поняли, обнародование сегодня в 21:00. Решение комиссии надо любой ценой поломать. 50% от спасибо передаст руководитель сегодня . А остальные завтра".

"Другим коллегам мы передадим отдельно. Сейчас другие тенденции. Надо по всем, у кого были тяжелые времена, помогать и давать возможность баллотироваться. Этот Саша хоть и израильтянин, но парень хороший", - говорится во втором сообщении.

Любовь Губская просит Высший совет правосудия отреагировать на факты вмешательства в судебный процесс в соответствии с законодательством.

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