//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине 68-летняя женщина вместо лекарств уколола себе яд от колорадских жуков

На Тернопольщине 68-летняя женщина вместо лекарств уколола себе яд от колорадских жуков


фото: superagronom.com
В реанимационном отделении Козивской районной больницы, в Тернопольской области, умерла 68-летняя жительница села Золотая Слобода. В медицинское учреждение женщина попала с признаками отравления

Полицейские, выехав на место и опросив родных и местного фельдшера, которая первой оказывала помощь односельчанке, выяснили, женщина случайно уколола себе инъекцию с ядом от жуков, перепутав с препаратом от давления, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой отдел коммуникации областной полиции .

Сын сообщил, что мать была малограмотная, читать не умела. А лекарства лежали в ящике вместе с ампулами с ядом и снаружи были похожими.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать