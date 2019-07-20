На Тернопольщине 68-летняя женщина вместо лекарств уколола себе яд от колорадских жуков

20 июля, 2019, 14:17

В реанимационном отделении Козивской районной больницы, в Тернопольской области, умерла 68-летняя жительница села Золотая Слобода. В медицинское учреждение женщина попала с признаками отравления

Полицейские, выехав на место и опросив родных и местного фельдшера, которая первой оказывала помощь односельчанке, выяснили, женщина случайно уколола себе инъекцию с ядом от жуков, перепутав с препаратом от давления, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой отдел коммуникации областной полиции .

Сын сообщил, что мать была малограмотная, читать не умела. А лекарства лежали в ящике вместе с ампулами с ядом и снаружи были похожими.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая.