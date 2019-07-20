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Espreso.tvОбществоНа столичном Владимирском спуске столкнулись три авто. Один из водителей не выжил

На столичном Владимирском спуске столкнулись три авто. Один из водителей не выжил

Утром в субботу, 20 июля 2019 г., в Киеве при спуске с Европейской площади на Подол произошла смертельная дорожная авария. Столкнулись три авто, один человек погиб

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

По предварительной информации, "Лексус" поднимался в сторону Крещатика. По неизвестным причинам, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Газель" и "Санг Йонг». На место вызвали "скорую", но реанимировать пострадавшего водителя "Лексуса" не смогли, мужчина скончался.

Причина смерти пока неизвестна - или от полученных повреждений, или от того, что ему стало плохо.

На месте работают патрульные, которые должны выяснить обстоятельства смертельного ДТП.

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