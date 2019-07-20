На КПВВ в Станице Луганской вандалы испортили новенький социальный автобус

20 июля, 2019, 13:52

Неизвестные лица в пятницу, 19 июля, на КПВВ Станицы Луганской совершили дикарский акт вандализма в отношении украинского социального транспортного средства

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Вчера во второй половине дня неизвестные лица совершили дикарский акт вандализма в отношении украинского социального транспортного средства. Они разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, а в салоне сделали беспорядок и расклеили листовки провокационного содержания", - отметили в штабе Объединенных сил.

В ООС добавляют, что по уровню культуры поступков и содержанию надписей можно утвердительно сказать, что "художники" являются страстными поклонниками и ретрансляторами пропагандистских идей так называемого "русского мира".

Отмечается, что благодаря оперативным действиям неравнодушных людей автобус быстро отмыли и отчистили от провокационных надписей.

"После этого вопиющего случая вандализма каждому, кто пересекает линию разграничения в этом месте, следует понять, что в случае повреждения автобуса лицам пожилого возраста, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями определенное время придется, как и раньше, преодолевать эту "дорогу жизни" пешком и в инвалидных колясках, пока не будут устранены последствия актов вандализма", - отметили в штабе.

Объединенные силы призвали граждан быть бдительными и внимательными, в отношении лиц, которые пытаются совершить хулиганские и провокационные действия, "чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем".