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Espreso.tvОбществоНа Буковеле пьяный водитель сбил женщину и слетел в речку

На Буковеле пьяный водитель сбил женщину и слетел в речку

Около 21:00 в пятницу, 19 июля 2019 года, на территории туристического комплекса "Буковель" руководитель ВАЗ слетел с дороги в речку. При этом мужчина тяжело травмировал случайную прохожую

Ее срочно госпитализировали, однако женщина умерла в больнице, передает Галка .

Очевидцы говорят, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но серьезных травм он не получил.

Позже стало известно, что инцидент произошел неподалеку комплекса "VODA". 21-летний водитель из села Верхний Майдан Надвирнянского района, управляя автомобилем "ВАЗ 21014", съехал на обочину, где травмировал 45-летнюю женщину из этого же села. Машина и травмированная упали в обрыв.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в Яремчанскую больницу, где от полученных травм скончалась.

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