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Espreso.tvОбществоЧасть Харькова сидит без воды

Часть Харькова сидит без воды


фото: ternopoliany.te.ua
В ряде районов города Харькова утром в субботу, 20 июля 2019 г., отсутствует централизованное водоснабжение

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковводоканал".

Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Павлова, 319 (п. №1-6) до 20:00

Московский район: ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентинивська (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00; ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00 21 июля

Немышлянский район: Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00

Новобаварский район: Григорьевское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №2) до 20:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Новгородская, 10 (п. №1), пр. Победы, сорок восьмой (п. №1-6) до 20:00; пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 22 июля

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