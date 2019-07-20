Часть Харькова сидит без воды
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковводоканал".
Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
Киевский район: ул. Академика Павлова, 319 (п. №1-6) до 20:00
Московский район: ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентинивська (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00; ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00 21 июля
Немышлянский район: Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00
Новобаварский район: Григорьевское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №2) до 20:00
Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3, стояк) до 20:00
Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00
Шевченковский район: ул. Новгородская, 10 (п. №1), пр. Победы, сорок восьмой (п. №1-6) до 20:00; пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 22 июля
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