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Espreso.tvОбществоБалух попал в список обмена заключенными, - адвокат

Балух попал в список обмена заключенными, - адвокат


фото: krymr.com
Адвокат Ольга Динзе заявила, что незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух попал в список на обмен заключенными

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

По словам Ольги Динзе, активист из Крыма Владимир Балух, который находится в российской колонии, рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми недавно обменялись омбудсмены Украины и России.

"Он в курсе и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух находится в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля к выборам в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Так же, как и войдет ли он в число тех, кто подлежит обмену или какой-либо другой юридической процедуре - я тоже не знаю. Но в списках он есть", - сказала Динзе.

Украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова на встрече в Москве 16 июля обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

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