Алжир завоевал Кубок африканских наций

20 июля, 2019, 07:51

Алжир победил Сенегал в финале Кубка африканских наций по футболу

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

Счет - 0:1

Единственный гол в матче на второй минуте забил Багдад Бунеджа.

Алжир побеждал на Кубке африканских наций только один раз - в 1990 году. Лучшим достижением Сенегала был финал 2002 года.

Кубке африканских наций проходит раз в два года. В 2013-м турнир начали проводить в нечетные годы.