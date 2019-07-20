Алжир завоевал Кубок африканских наций
20 июля, 2019, 07:51
Алжир победил Сенегал в финале Кубка африканских наций по футболу
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.
Счет - 0:1
Единственный гол в матче на второй минуте забил Багдад Бунеджа.
Алжир побеждал на Кубке африканских наций только один раз - в 1990 году. Лучшим достижением Сенегала был финал 2002 года.
Кубке африканских наций проходит раз в два года. В 2013-м турнир начали проводить в нечетные годы.
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