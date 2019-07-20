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Espreso.tvОперація об'єднаних сил20 июля на фронте: ранен один украинский военный

20 июля на фронте: ранен один украинский военный


фото: uatv.ua
20 июля на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Гранитного с направления Новой Марьевки - из стрелкового оружия; рядом с Лебединским с направления Саханки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков с направления Спартака - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды по окраине Счастья с направления Обозного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Артема с направления Обозного - из крупнокалиберного пулемета; три раза вблизи Новолуганского: с направления Горловки - из артиллерийской системы калибра 122 мм и дважды с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

 

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