Зеленский и китайские бизнесмены обсудили проекты на $ 10 млрд

19 июля, 2019, 19:37

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине.

"Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева", - отметил Зеленский.

Со своей стороны представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банков мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $ 10 млрд. Координатором этих проектов была определена Национальный инвестиционный совет.