Зеленский и китайские бизнесмены обсудили проекты на $ 10 млрд
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине.
"Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева", - отметил Зеленский.
Со своей стороны представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет.
Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банков мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.
Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $ 10 млрд. Координатором этих проектов была определена Национальный инвестиционный совет.
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